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طائرات إسرائيلية مسيرة تلقي قنابل متفجرة شرقي حي الدعوة شمال شرقي النصيرات وسط قطاع غزة (القدس)

Lebanon 24
12-01-2025 | 07:25
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