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"لبنان 24": أغار العدو الإسرائيلي قبل قليل على خراج بلدة جبال البطم ما أدى إلى اندلاع حريق خفيف

Lebanon 24
12-01-2025 | 07:49
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