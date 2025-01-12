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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد من الرياض رفض التدخلات الأجنبية في شؤون سوريا الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى (سكاي نيوز)

Lebanon 24
12-01-2025 | 07:57
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