مصدر في "الثنائي الشيعي" لـmtv: على ما يبدو هناك توجّه لإعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي وتوقع حصوله على عدد يفوق 60 صوتاً في الإستشارات غداً

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