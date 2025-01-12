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"تايمز أوف" إسرائيل عن السفير الأميركي بإسرائيل: إيجاد بديل لحماس في غزة بدءا من الجانب الأمني هو تحد صعب

Lebanon 24
12-01-2025 | 09:19
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