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الطوارئ الفدرالية: قوات عسكرية تستعد للمشاركة في مكافحة حرائق لوس أنجلس

Lebanon 24
12-01-2025 | 09:35
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