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وزير التعليم السوري: فتحنا باب الحوار حول التعديلات التي تم اتخاذها مؤخرا في المناهج التعليمية

Lebanon 24
12-01-2025 | 09:51
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