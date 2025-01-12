Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد اجتماعات مع وزراء منهم بن غفير وسموتريتش على خلفية التقدم في صفقة التبادل

Lebanon 24
12-01-2025 | 10:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو عقد مشاورات ليلية لبحث صفقة التبادل مع حركة حماس
lebanon 24
12/01/2025 18:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يستدعي بن غفير لمناقشة التقدم في مفاوضات صفقة تبادل الرهائن عقب اجتماعه مع سموتريتش
lebanon 24
12/01/2025 18:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو: سنعود إلى القتال حتى لو توصلنا إلى صفقة
lebanon 24
12/01/2025 18:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الهجوم على اليمن لم تتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ولكن من نتنياهو وكاتس
lebanon 24
12/01/2025 18:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:32 | 2025-01-12
11:31 | 2025-01-12
11:29 | 2025-01-12
11:28 | 2025-01-12
11:24 | 2025-01-12
11:23 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24