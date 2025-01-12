Advertisement

أخبار عاجلة

التلفزيون الإيراني: إصابة 5 أشخاص بحريق في معمل للمواد الكيميائية بمدينة قم جنوب غرب طهران

Lebanon 24
12-01-2025 | 10:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام كورية جنوبية: إصابة 3 أشخاص بانفجار في مبنى تابع لوحدة لوجستية عسكرية
lebanon 24
12/01/2025 18:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: السلطات في طهران تمدد إغلاق المدارس بسبب نقص الوقود
lebanon 24
12/01/2025 18:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: إصابة شاب بالرصاص في هجوم لمستعمرين على قرية يتما جنوبي نابلس في الضفة الغربية
lebanon 24
12/01/2025 18:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أضرار وإصابة أشخاص... صورٌ تُوثّق ما تسبّب به إطلاق النار
lebanon 24
12/01/2025 18:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:32 | 2025-01-12
11:31 | 2025-01-12
11:29 | 2025-01-12
11:28 | 2025-01-12
11:24 | 2025-01-12
11:23 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24