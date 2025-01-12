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أخبار عاجلة
"لبنان 24": تفجيرات قوية يقوم بها العدو الإسرائيلي الآن في بلدة عيتا الشعب
Lebanon 24
12-01-2025
|
10:30
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