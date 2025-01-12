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نيويورك تايمز: رغم تقدم مفاوضات غزة لا تزال هناك خلافات جوهرية بين طرفي النزاع

Lebanon 24
12-01-2025 | 11:23
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