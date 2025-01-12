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النائب ميشال المر: أتّجه غداً إلى الاستشارات النيابية الملزمة منفرداً لتسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة (الجديد)

Lebanon 24
12-01-2025 | 12:45
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