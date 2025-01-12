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البيت الأبيض: بايدن أكد في الاتصال الهاتفي مع نتنياهو على ضرورة وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن فورا

Lebanon 24
12-01-2025 | 12:51
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