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زيلنسكي: مستعدون لتسليم كوريا الشمالية اثنين من جنودها مقابل أوكرانيين محتجزين في روسيا

Lebanon 24
12-01-2025 | 14:28
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