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الرئاسة الفلسطينية: اتصالات مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن

Lebanon 24
12-01-2025 | 16:27
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