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نائب ترامب: عواقب عدم الإفراج عن الرهائن قد تشمل تمكين إسرائيل من القضاء على حماس وقيادتها

Lebanon 24
12-01-2025 | 17:33
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