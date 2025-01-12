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نائب ترامب: إبرام صفقة غزة سيكون بنهاية إدارة بايدن ربما في اليومين الأخيرين
Lebanon 24
12-01-2025
|
17:50
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