Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: عرضنا التهديد الذي كانت تشكله الأهداف على آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان قبل ضربها

Lebanon 24
12-01-2025 | 18:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلينكن: وقف إطلاق النار في لبنان متماسك وآلية المراقبة تعمل بشكل جيّد
lebanon 24
13/01/2025 04:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش اختاره.. من سيُمثل لبنان في لجنة مراقبة إتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل؟
lebanon 24
13/01/2025 04:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": هوكشتاين أبلغ إسرائيل ولبنان بضرورة إخطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار بالانتهاكات كي تتمكن من التعامل معها
lebanon 24
13/01/2025 04:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: هوكشتاين أبلغ الإسرائيليين بأنه يتعين عليهم إفساح المجال لآلية مراقبة وقف إطلاق النار
lebanon 24
13/01/2025 04:05:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:40 | 2025-01-12
18:39 | 2025-01-12
18:26 | 2025-01-12
18:25 | 2025-01-12
18:17 | 2025-01-12
18:16 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24