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وزير الخارجية الإسرائيلي: أكدت لوزير خارجية بريطانيا نية إسرائيل تأمين صفقة الرهائن في غزة
Lebanon 24
12-01-2025
|
18:39
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