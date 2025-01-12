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الجيش الإسرائيلي: مقاتلات حربية ضربت أهداف عدة في لبنان تابعة لحزب الله

Lebanon 24
12-01-2025 | 23:22
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