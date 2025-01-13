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الجيش الإسرائيلي يقول إن سلاح الجو اعترض مسيرة قادمة من اليمن في جنوب إسرائيل

Lebanon 24
13-01-2025 | 01:12
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