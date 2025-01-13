بو صعب من بعبدا: التسميات لرئاسة الحكومة مختلفة عن الاجماع الذي حصل على رئاسة الجمهورية وكنا نتمنى ان يكون هذا الموضوع موضوع زخم واجماع بين الفرقاء

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