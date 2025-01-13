Advertisement

أخبار عاجلة

النائب عبد الرحمن البزري من بعبدا: من واجبنا العمل على تشكيل اول حكومة للعهد تكون من الغالبية التي اوصلت فخامة الرئيس الى سدة الرئاسة وتكون جزءا من المشروع المتكامل المطلوب انجازه

Lebanon 24
13-01-2025 | 02:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب عبد الرحمن البزري من بعبدا: سميت الرئيس نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة العتيدة
lebanon 24
13/01/2025 12:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هناك خطوات دستوريّة لتشكيل الحكومة التي يجب أن تكون قادرة لتنفيذ التوجه الذي شرحه فخامة الرئيس أمس ونحنُ أمام ورشة عمل جديدة لإنقاذ لبنان
lebanon 24
13/01/2025 12:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب غسان سكاف من بعبدا: تماشياً مع الاجواء الداخلية والعربية والدولية التي ادت الى انتخاب الرئيس جوزاف عون سميت الرئيس نجيب ميقاتي لترؤس حكومة العهد الاولى
lebanon 24
13/01/2025 12:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب عبد الرحمن البزري بعد لقائه الراعي: تطرقنا إلى الأمور التي تهم المواطنين ومنها الفراغ في سدة الرئاسة وكان له موقفًا صريحًا لضرورة إتمام هذا الإستحقاق
lebanon 24
13/01/2025 12:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:00 | 2025-01-13
04:55 | 2025-01-13
04:55 | 2025-01-13
04:51 | 2025-01-13
04:51 | 2025-01-13
04:50 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24