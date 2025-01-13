النائب عبد الرحمن البزري من بعبدا: من واجبنا العمل على تشكيل اول حكومة للعهد تكون من الغالبية التي اوصلت فخامة الرئيس الى سدة الرئاسة وتكون جزءا من المشروع المتكامل المطلوب انجازه

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