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سعد: بفرح ظاهر استقبل اللبنانيون انتخاب رئيس جمهوريتهم وتحدث خطاب القسم بلغة اللبنانيين وصاغ أوجاعم ومخاوفهم وحلق مع آمالهم وتطلعاتهم كأننا أمام زمان أفُل وزمن آخر لم يُولد ولم نستبين بعد ملامحه ومآلاته
Lebanon 24
13-01-2025
|
02:17
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