النائب بلال الحشيمي من بعبدا: اتوجه بالشكر لدولة الرئيس نجيب ميقاتي على جهوده في ادارة الحكومة في خلال مرحلة عصيبة اذ اظهر صلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية

Lebanon 24