النائب غسان سكاف من بعبدا: تماشياً مع الاجواء الداخلية والعربية والدولية التي ادت الى انتخاب الرئيس جوزاف عون سميت الرئيس نجيب ميقاتي لترؤس حكومة العهد الاولى

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