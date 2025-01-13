النائب عبد الكريم كبارة من بعبدا: سميت الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة المقبلة خصوصاً وانه اثبت قدرته على ادارة البلاد ويتمتع بشبكة علاقات خارجية كبيرة نحن بحاجة اليها

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