Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر لرويترز: رئيس وزراء قطر اجتمع مع ممثلي حماس ومبعوث ترامب اجتمع مع الوفد الإسرائيلي لدفع الطرفين نحو التوصل لاتفاق

Lebanon 24
13-01-2025 | 03:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإسرائيلي: هذه أيام حاسمة لإطلاق سراح المختطفين وأدعم المشاركين بالمفاوضات وآمل التوصل لاتفاق قريبا
lebanon 24
13/01/2025 12:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع اجتمع بوزير الخارجية ورئيس الأركان ومسؤولين لمناقشة أمنية بشأن ⁧‫تركيا‬⁩
lebanon 24
13/01/2025 12:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل حركة حماس في لبنان: الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
lebanon 24
13/01/2025 12:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: غانتس الذي طلب وقف الحرب قبل الدخول لرفح لن يعظ نتنياهو بضرورة القضاء على حماس
lebanon 24
13/01/2025 12:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:04 | 2025-01-13
05:00 | 2025-01-13
04:55 | 2025-01-13
04:55 | 2025-01-13
04:51 | 2025-01-13
04:51 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24