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أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي: أترقب أموراً جيدة للدولة اللبنانية والشعب اللبناني وأتمنى حصول توافق على رئيس وزراء لاستكمال أعمدة الدولة اللبنانية

Lebanon 24
13-01-2025 | 04:42
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