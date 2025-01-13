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أبو الغيط: مع استكمال عناصر الدولة الأساسية يكون لبنان أمام انطلاقة جديدة لتسوية وتصفية الكثير من المشاكل التي أعاقتهُ على مدى سنوات

Lebanon 24
13-01-2025 | 04:44
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