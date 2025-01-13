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الكرملين: لا يمكن الحديث عن تغيير في خطاب أميركا بشأن أوكرانيا إلا بعد تنصيب ترامب

Lebanon 24
13-01-2025 | 04:51
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