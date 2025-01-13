وصول وفد أميركي عسكري للقاء الرئيس عون برئاسة قائد المنطقة الوسطى الجنرال كوريلا مع قائد القوات الدولية ورئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار والسفيرة الاميركية في بيروت

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