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نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي لسي إن إن: تقلصت بعض الفجوات ونأمل أن نتوصل إلى صفقة لكن لا أعرف متى

Lebanon 24
13-01-2025 | 07:59
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