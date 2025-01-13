"الجمهورية القوية" والنائب كميل شمعون: سميّنا نواف سلام والمطلوب منه أوّلاً تنفيذ خطاب القسم ونُصّر على أنّ يكون هذا الخطاب البيان الوزاريّ للحكومة

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