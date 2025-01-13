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وسائل إعلام سورية عن مصادر في وزارة الدفاع: وزير الدفاع ورئيس الأركان توافقا مع معظم الفصائل على الهيكل الجديد للوزارة

Lebanon 24
13-01-2025 | 08:03
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