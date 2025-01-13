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الرئاسة الفلسطينية: الرئيس عباس أكد لوزير الخارجية البريطاني خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية واستمرار الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية

Lebanon 24
13-01-2025 | 09:06
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