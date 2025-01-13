تكتل "التوافق الوطني": سمينا القاضي نواف سلام على أنّ يقوم رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة بالحفاظ على الدستور والتعاون بينهما لتأليف حكومة لا تستثني أيّ أحد

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