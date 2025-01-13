كتلة "الوفاء للمقاومة": يكمن البعض من أجل التفكيك والإلغاء وخطونا خطوة إيجابية عند انتخاب رئيس الجمهوريّة والآن نقول بكلّ بساطة أنّه من حقنا أنّ نُطالب بحكومة ميثاقية

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