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كتلة "الوفاء للمقاومة": يكمن البعض من أجل التفكيك والإلغاء وخطونا خطوة إيجابية عند انتخاب رئيس الجمهوريّة والآن نقول بكلّ بساطة أنّه من حقنا أنّ نُطالب بحكومة ميثاقية

Lebanon 24
13-01-2025 | 09:50
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