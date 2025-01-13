Advertisement

أخبار عاجلة

كتلة "التنمية والتحرير": لم نُسمّ أحداً

Lebanon 24
13-01-2025 | 10:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تكتل "الوطني المستقل": لم نُسمِّ أحداً ونتمنى على نواف سلام الإنفتاح على الجميع وسنكون كتلة داعمة للعهد ولرئاسة الجمهوريّة
lebanon 24
13/01/2025 22:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس نبيه بري مع نواب كتلة "التنمية والتحرير" إلى قصر بعبدا
lebanon 24
13/01/2025 22:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سامي الجميّل باسم كتلة "الكتائب": نُسمّي نواف سلام لرئاسة الحكومة
lebanon 24
13/01/2025 22:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
3 خيارات.. هكذا علّقت مصادر على طلب "الوفاء للمقاومة" والتنمية والتحرير" تأجيل موعد الإستشارات
lebanon 24
13/01/2025 22:18:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:17 | 2025-01-13
15:16 | 2025-01-13
15:14 | 2025-01-13
15:13 | 2025-01-13
15:12 | 2025-01-13
15:10 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24