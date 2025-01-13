رئاسة الجمهورية: الرئيس جوزاف عون أجرى الاستشارات النيابية وبعد تشاوره مع رئيس مجلس النواب استدعى رئيس الجمهورية القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة علماً أنّه خارج البلاد

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