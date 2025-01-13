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ميقاتي: أتوجه أيضاً بالشكر الى جميع اللبنانيين الذين واكبوا العمل الذي قامت به حكومتنا منذ انطلاقتها وخصوصا في مرحلة تصريف الاعمال التي كانت حافلة بالتحديات الداخلية والخارجية وأهمها العدوان الاسرائيلي على لبنان

Lebanon 24
13-01-2025 | 11:01
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ميقاتي: أتقدم بالشكر من السادة النواب الذين سمونّي او كانوا ابدوا رغبة بتسميتي مقدّرا ثقتهم كما أشكر النوّاب الذين امتنعوا عن تسميتي لكونهم عبّروا عن نهج ديموقراطي نتمسك به مهما كانت الظروف
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13/01/2025 22:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هل تنتظرون من رئيس البلاد أن يقول أن السلاح مُشرع للجميع؟ نحن اليوم أمام مرحلة جديدة يجب أن تشهد على سحب السلاح من جنوب الليطاني وإرساء الإستقرار في الجنوب وكل لبنان
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13/01/2025 22:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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13/01/2025 22:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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