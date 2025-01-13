ميقاتي: حكومتنا عملت في فترة قياسية على القيام بالمعالجات الطارئة كما وضعت الاسس الفعلية لعملية معالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي وأصبح للدولة امكانية مالية فقدتها منذ زمن طويل

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