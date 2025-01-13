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ميقاتي: إلى شعبنا العزيز أقدم أعمق مشاعر الامتنان ولقد كنتم دائمًا مصدر إلهامي وقوتي في كل خطوة اتخذتها وإرادتكم وإيمانكم بلبنان هو ما يجعلني واثقاً بمستقبلنا المشترك

Lebanon 24
13-01-2025 | 11:04
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