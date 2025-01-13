ميقاتي: إلى شعبنا العزيز أقدم أعمق مشاعر الامتنان ولقد كنتم دائمًا مصدر إلهامي وقوتي في كل خطوة اتخذتها وإرادتكم وإيمانكم بلبنان هو ما يجعلني واثقاً بمستقبلنا المشترك

Lebanon 24