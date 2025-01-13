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القسام: مجاهدونا استهدفوا قوة صهيونية من 25 جنديا تحصنت بمبنى بالنجيلي وسط رفح وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

Lebanon 24
13-01-2025 | 11:19
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