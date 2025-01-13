Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الدفاع الأميركية: وقف إطلاق النار في لبنان ما زال صامدا ونتواصل مع الإسرائيليين وكافة الأطراف المعنية لضمان استمرار ذلك

Lebanon 24
13-01-2025 | 11:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل: نأمل أن يلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار في لبنان وأن يستمر (الحرة)
lebanon 24
13/01/2025 22:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن: شهدنا انسحاب أكثر من ثلث القوات الإسرائيلية من لبنان منذ وقف إطلاق النار
lebanon 24
13/01/2025 22:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن البيت الأبيض: ملتزمون بالعمل لضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
13/01/2025 22:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع التركية: نؤكد مجددا ضرورة التزام إسرائيل الكامل باتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وأن تقبل بوقف إطلاق النار في غزة على وجه السرعة
lebanon 24
13/01/2025 22:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:18 | 2025-01-13
15:17 | 2025-01-13
15:16 | 2025-01-13
15:14 | 2025-01-13
15:13 | 2025-01-13
15:12 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24