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وكالة الأناضول: مدير المخابرات التركية أجرى مباحثات هاتفية مع مسؤولي المكتب السياسي لحماس بشأن تطورات المفاوضات

Lebanon 24
13-01-2025 | 12:22
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