Advertisement

أخبار عاجلة

محكمة العدل الدولية: دولة كوبا تقدم طلبا للانضمام لقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

Lebanon 24
13-01-2025 | 12:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية أيرلندا: الحكومة وافقت على التدخل في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في العدل الدولية
lebanon 24
13/01/2025 22:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تقدمت باستئناف إلى محكمة الجنايات الدولية بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/01/2025 22:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل رفض معظم طلبات إدخال المساعدات الغذائية من معبر إيريز إلى جنوب وادي غزة
lebanon 24
13/01/2025 22:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً ومحاربة الإرهاب ويطبق القرارات الدولية ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
lebanon 24
13/01/2025 22:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:18 | 2025-01-13
15:17 | 2025-01-13
15:16 | 2025-01-13
15:14 | 2025-01-13
15:13 | 2025-01-13
15:12 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24