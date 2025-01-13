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الأناضول عن رئيس الاستخبارات التركية: اتفقت مع مسؤولي حماس على مواصلة جهود تحقيق وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
13-01-2025 | 12:39
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