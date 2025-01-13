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رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للحدث: المشروع السياسي لحزب الله تسبب بتدمير لبنان

Lebanon 24
13-01-2025 | 12:51
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