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بايدن: فترة ما بعد الحرب الباردة انتهت وبدأت حقبة جديدة فيها منافسة حادة على الاقتصاد وحقوق الإنسان وغيرهما

Lebanon 24
13-01-2025 | 14:30
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